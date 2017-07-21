Российские ватерполистки поспорят с голландками за выход в 1/4 финала ЧМ

Сборная Венгрии в заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира по водному поло в Будапеште переиграла команду Нидерландов со счётом 10:8. Таким образом, хозяйки соревнований напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

Сборная Нидерландов заняла второе место в группе С и в первом раунде плей-офф сыграют с ватерполистками из России.

Сборная России заняла третье место в группе D, победив команды Греции и Казахстана и проиграв сборной Австралии. Матч пройдёт в субботу, 22 июля, а победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с итальянками.