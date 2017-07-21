Шаронов: не понимаю ажиотажа вокруг недопуска на арену фаната с символикой СССР

Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал информацию о том, что болельщика сборной России не пустили на матч женских национальных команд России и Казахстана по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште из-за футболки с символикой СССР.



«Это был просто болельщик сборной России, который всё время ходил в этой майке. На первые игры в первые дни он тоже приходил в ней. Его пропускали, но вот позавчера на пункте контроля остановили — вот и всё. Я вообще не понимаю, откуда взялся такой ажиотаж. Не о чем больше писать, что ли? Надо о соревнованиях писать, о спортсменах, о результатах, о качестве игры. Мне оборвали телефоны, вы понимаете? И газеты, и агентства пишут и звонят. Просто не понимаю этого… Конечно, это неприятно, когда тебя заставляют снять майку с гербом Советского Союза — страны, в которой я родился. Кто бы ты ни был — болельщик, спортсмен или человек. Но команда здесь абсолютно ни при чём», — приводит слова Шаронова «Собеседник».

Болельщика не пустили на стадион ЧМ в Будапеште из-за символики СССР