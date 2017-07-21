USADA дисквалифицировало 60-летнего ходока за применение допинга

Американское антидопинговое агентство дисквалифицировало 60-летнего ходока Скотта Макферсона на четыре года за применение запрещённых препаратов. В допинг-пробе, взятой у ветерана на прошедшем чемпионате США, были обнаружены анаболические стероиды, сообщает Inside the Games.

Скотт Макферсон будет лишён двух титулов победителя чемпионата мира по лёгкой атлетике в своей возрастной группе на дистанциях в 1 милю и 3000 м. Примечательно, что в этих дисциплинах американский спортсмен выступал без соперников.