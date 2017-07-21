Четыре российские рапиристки вышли в 1/16 финала чемпионата мира в Лейпциге

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В 1/16 финала личного турнира рапиристок пробились все четыре россиянки. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова победила чешку Андрею Бимову – 15:4, Марта Мартьянова – аргентинку Флавию Морманди – 15:7, Светлана Трипапина – японку Комаки Кикути – 15:3, Аделина Загидуллина – немку Леони Эберт – 15:8.



В 1/16 финала соперницей Дериглазовой будет венгерка Фанни Крейсс, Мартьяновой – Анна Личбинска из Польши, Трипапиной – Амита Бертир из Сингапура, Загидуллиной – ещё одна представительница Польши Юлия Вальчик.