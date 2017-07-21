В «Артеке» будет открыта школа шахмат Сергея Карякина

В международном детском центре «Артек» будет открыта школа шахмат российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«К нам приезжает много шахматных талантов из разных регионов, и для них шахматная школа – хорошая возможность для продвижения в шахматах. Но считаю, что она будет привлекать и иностранных детей. Ведь российские шахматы остаются в высшей мировой лиге, а тут ещё появляется возможность попасть на занятие к чемпиону мира», — цитирует директора «Артека» Алексея Каспржака пресс-служба лагеря.

«По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах. За год в „Артеке“ более 30 тысяч детей смогут приобщиться к шахматам, и это уникальная возможность популяризации игры», — сказал Карякин.