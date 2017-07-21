Российские ватерполисты проиграли американцам на чемпионате мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Мужская сборная России по водному поло в матче третьего тура группового этапа проиграла команде США со счётом 11:14. Для россиян этот проигрыш стал вторым на турнире, американцы одержали первую победу. Позднее в группе D состоится матч сборных Хорватии и Японии.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия. Водное поло

Мужчины. Группа D. Третий тур

США — Россия — 14:11 (6:1, 3:5, 3:1, 2:4).



Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.