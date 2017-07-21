Евстигнеев: у нашего вратаря день рождения, видимо, не настроился на игру с США

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал поражение от команды США на чемпионате мира в Будапеште со счётом 11:14.



«Сегодня у нашего вратаря Виталия Стаценко день рождения, видимо, не настроился на игру. Ему 20 стало, думали, закончился второй десяток — стал мудрее, сейчас всё будет хорошо. Однако не пошло у него сегодня…

К сожалению, у Корнеева вообще не заладилась игра, это было видно сразу. Пришлось выпустить обратно Стаценко. После этого Виталий начал действовать увереннее. Где-то ребята ему помогли, где-то он ребятам. В общем, команда собралась, и две трети игры мы выиграли, но этого оказалось недостаточно для общего успеха.

Мы Стаценко уже поздравили утром на завтраке, ребята купили ему подарок. Сейчас ещё раз поздравим на собрании, думаю, ему мало не покажется.

Мы были к американцам готовы. Не знаю, почему не пошло у наших игроков. Большие проблемы были во всех линиях и с розыгрышем лишнего. Очень странные решения ребята принимали. Несмотря на то, что к этому матчу мы готовили их два дня и всё время им говорили, что все акции, все пасы, все броски идут в завершении атаки, чтобы защита соперников работала, уставала. Ну не знаю, почему так сегодня получилось», — цитирует Евстигнеева «Весь спорт».