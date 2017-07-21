Саблист Ибрагимов победил двукратного чемпиона ОИ в 1/8 финала ЧМ

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В четвертьфинал личного турнира саблистов пробился россиянин Камиль Ибрагимов, победивший двукратного олимпийского чемпиона представителя Венгрии Арона Силадьи со счётом 15:12.

Ещё один россиянин Дмитрий Даниленко уступил южнокорейцу Сунгуку О – 3:15. Представитель Южной Кореи станет соперником Ибрагимова в четвертьфинале соревнований.

Ранее борьбу завершили восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко и четырёхкратный победитель мирового первенства Вениамин Решетников.