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Российские гандболисты победили сборную Бразилии на молодёжном ЧМ

21 июля 2017, пятница. 18:12. Другие

Мужская молодёжная сборная России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира U21 по гандболу в Алжире одержала первую победу, обыграв сборную Бразилии со счётом 23:20 (11:10, 12:10). Ранее россияне проиграли испанцам (26:31) и македонцам (22:29).

23 июля сборная России встретится с командой Туниса, а 24-го — со сборной Буркина-Фасо.

Для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже четвёртого. Сейчас россияне идут пятыми, наравне с Бразилией и Тунисом, который ещё не провёл свой матч третьего тура.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол
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21 июля 2017, пятница
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