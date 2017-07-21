Российские гандболисты победили сборную Бразилии на молодёжном ЧМ

Мужская молодёжная сборная России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира U21 по гандболу в Алжире одержала первую победу, обыграв сборную Бразилии со счётом 23:20 (11:10, 12:10). Ранее россияне проиграли испанцам (26:31) и македонцам (22:29).



23 июля сборная России встретится с командой Туниса, а 24-го — со сборной Буркина-Фасо.



Для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже четвёртого. Сейчас россияне идут пятыми, наравне с Бразилией и Тунисом, который ещё не провёл свой матч третьего тура.