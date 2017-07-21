Сборная России по пляжному футболу сыграет в Евролиге в Москве

С 28 по 30 июля в Москве пройдёт третий этап Евролиги по пляжному футболу. В рамках дивизиона А сборная России сыграет с командами Швейцарии, Беларуси и Греции. Для попадания в Суперфинал турнира подопечным Михаила Лихачёва необходимо успешно выступить перед своими болельщиками, так как на этапе в Белграде им удалось одержать только одну победу в трёх матчах. Однако статистика на нашей стороне: сборная России четыре года подряд побеждала в группе на домашнем этапе Евролиги.



Зрители получат возможность своими глазами увидеть лучших пляжных футболистов России, а также таких звёзд мирового пляжного футбола, как Деян Станкович, Ноэль Отт и Игорь Бриштель. 28 июля сборная России сыграет с командой Греции, 29-го встретится с белорусами, а 30-го постарается одолеть одну из сильнейших сборных Старого Света – Швейцарию. Все матчи пройдут на арене «Янтарь» в Строгино по адресу: ул. Маршала Катукова, 26. Вход свободный.



Евролига – самый престижный турнир Старого Света по пляжному футболу. В дивизионе А за титул ежегодно борются 12 сильнейших сборных континента. В текущем сезоне этот турнир — самый важный для сборной России. Наша команда является четырёхкратным чемпионом Евролиги, двукратным чемпионом мира, победителем Европейских игр, трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка и двукратным обладателем Кубка Европы по пляжному футболу.



Аккредитоваться на все матчи московского этапа Евролиги и пресс-конференцию можно здесь.