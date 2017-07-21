Рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мира, уверенно победив Эрриго

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В личном турнире рапиристок сегодня, 21 июля, завершились полуфинальные поединки. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова вышла в финал соревнований, уверенно победив чемпионку Олимпиады в командных соревнованиях итальянку Арианну Эрриго — 15:6.



Ранее Дериглазова была сильнее венгерки Фанни Кресс (15:14), польской фехтовальщицы Анну Личбинской (15:10) и итальянки Камиллы Манчини (15:9).



За золотую медаль Дериглазова сразится с победительницей поединка между француженкой Исаорой Тибу и итальянкой Алисой Вольпи.