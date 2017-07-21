Пловец в ластах Журман принёс России первую золотую медаль Всемирных игр

Дмитрий Журман принёс России первую золотую медаль на Всемирных играх, которые стартовали во Вроцлаве (Польша). Журман победил в плавании в ластах на 100 м с рекордом Игр – 34,70 секунды. Серебро завоевал немец Макс Пошарт (34,84), а бронзовым призёром стал ещё один россиянин Павел Кабанов (34,92). Ранее Журман не побеждал на Всемирных играх, но был трёхкратным чемпионом мира и чемпионом Европы.



Всемирные игры проводятся с 1981 года. На них разыгрываются награды в неолимпийских видах спорта, а также в различных дисциплинах олимпийских видов спорта, которые не включены в программу Олимпиад. Соревнования завершатся 30 июля.



Всемирные игры. Вроцлав, Польша

Подводный спорт. Плавание в ластах. Мужчины. 100 м.

1. Дмитрий Журман (Россия) – 34,70.

2. Макс Пошарт (Германия) – 34,84.

3. Павел Кабанов (Россия) – 34,92.