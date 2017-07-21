Фелпс: у меня практически нет шансов в заплыве с акулой

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, который недавно заявил о намерении устроить заплыв с белой акулой, признался, что у него практически нет шансов на победу.

«Конечно, зрители, скорее всего, будут разочарованы. Вы видите, насколько акулы быстры, и понимаете, почему они находятся на вершине пищевой цепи. Между нами и акулами действительно нет большой разницы. И мы, и акулы живём день ото дня, стараясь выжить», — приводит слова Фелпса Esquire.

Белая акула способна развить скорость до 40 км/ч, тогда как скорость Фелпса – 16 км/ч. При этом с моноластой Фелпс способен увеличить скорость до 19 км/ч.

Заплыв Майкла Фелпса и белой акулы состоится 23 июля.