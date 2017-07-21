Синхронисты Каланча и Мальцев выиграли квалификацию в миксте на ЧМ

Россияне Михаэла Каланча и Александр Мальцев выиграли квалификацию в смешанных соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Венгрии. Вторыми в отборе стали итальянские спортсмены Марианжела Перрупато и Джорджио Минизини, а тройку лидеров замкнули Билл Мэй и Канако Спендлав, представляющие США.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Микст. Квалификация



1. Михаэла Каланча/Александр Мальцев (Россия) – 92,0000.

2. Марианжела Перрупато/Джорджио Минизини (Италия) – 90,8333.

3. Билл Мэй/Канако Спендлав (США) – 88,0333.