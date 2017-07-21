Саблист Сатмари выиграл чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге

Венгерский саблист Андраш Сатмари одержал победу над южнокорейцем Ку Бон Гилем в финале индивидуального турнира на чемпионате мира по фехтованию в Германии. Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Камиль Ибрагимов и француз Винсент Анстетт.
Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия
Мужчины. Сабля. Индивидуальное первенство
1. Андраш Сатмари (Венгрия).
2. Ку Бон Гиль (Южная Корея).
3. Винсент Анстетт (Франция) и Камиль Ибрагимов (Россия)…
15. Дмитрий Даниленко (Россия)…
22. Алексей Якименко (Россия)…
56. Вениамин Решетников (Россия).