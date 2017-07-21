Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе «БЛ» в Монако

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая на международных турнирах под нейтральным флагом, одержала 14-ю победу подряд, выиграв этап «Бриллиантовой лиги» в Монако.



Второе место досталось украинке Юлии Левченко, а замкнула тройку призёров американка Вашти Каннингем.



Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. 11-й этап. Монако

Женщины. Высота



1. Мария Ласицкене (Кучина) – 2,00.

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,97.

3. Вашти Каннингем (США) – 1,97.

Мария также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в Ополе (Польша) и Падуе (Италия), на этапах Мирового вызова в Тампере (Финляндия) и Хенгело (Нидерланды), на мемориале Евстратова, четвёртом этапе летнего Гран-при, мемориале Знаменских и на Кубке России в Ерино.