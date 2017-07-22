Семеня выиграла забег на 800 метров на этапе «БЛ» с лучшим результатом сезона

Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня выиграла забег на 800 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, показав лучший результат сезона в мире. Семеня преодолела дистанцию за 1 минуту 55,27 секунды.

Второе место заняла Франсин Ньонсаба из Бурунди (1.55,47), третьей стала американка Эджи Уилсон (1.55,61).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Монако

Женщины. 800 м



1. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.55,27

2. Франсин Ньонсаба (Бурунди) — 1.55,47

3. Эджи Уилсон (США) — 1.55,61.

Напомним, Кастер Семеня может быть не допущена к участию в Олимпийских играх, если откажется от проведения гормональной терапии.