Семеня выиграла забег на 800 метров на этапе «БЛ» с лучшим результатом сезона

Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня выиграла забег на 800 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, показав лучший результат сезона в мире. Семеня преодолела дистанцию за 1 минуту 55,27 секунды.
Второе место заняла Франсин Ньонсаба из Бурунди (1.55,47), третьей стала американка Эджи Уилсон (1.55,61).
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Монако
Женщины. 800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.55,27
2. Франсин Ньонсаба (Бурунди) — 1.55,47
3. Эджи Уилсон (США) — 1.55,61.
Напомним, Кастер Семеня может быть не допущена к участию в Олимпийских играх, если откажется от проведения гормональной терапии.