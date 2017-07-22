Шишкина: теперь мы артистки, артистки-синхронистки или синхронные артистки?

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала решение Международной федерации плавания о переименовании её вида спорта в артистическое плавание.

«Если синхронное плавание, то мы — синхронистки, а если артистическое — артистки, артистки-синхронистки, синхронные артистки? Какая-то какофония… Мне бы очень не хотелось, чтобы смена названия повлияла на содержание. Я об этом думала. И так в оценках синхронности уже не так много отдано в процентном соотношении. Начали больше судить элементы или высоту. Синхронности мало внимания уделено. Хотя это основополагающий момент. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Шишкиной «Российская газета».