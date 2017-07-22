Скончался призёр ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина Николай Каменский

21 июля ушёл из жизни прославленный советский прыгун на лыжах с трамплина Николай Каменский, сообщает официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Ему было 85 лет.

Каменский является единственным в истории советским и российским летающим лыжником, побеждавшим на «Турне четырёх трамплинов». Ему удалось добиться этого успеха в 1956 году. На чемпионате мира – 1962 он стал серебряным призёром на трамплине К-90. На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли Каменский стал четвёртым, уступив третьему призёру 2,5 балла.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Николая Андреевича.