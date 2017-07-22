Егорян не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ по фехтованию в Лейпциге

Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян в 1/16 финала индивидуальных соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге уступила испанке Люсии Мартин-Португес со счётом 13:15.

София Позднякова в упорной борьбе оказалась сильнее американки Дагмары Возняк со счётом 15:14, а Валерия Большакова завершила борьбу за награды, уступив итальянке Ирене Векки — 6:15.

За выход в четвертьфинал 20-летняя Позднякова поспорит с японкой Мисаки Емурой, одолевшей кореянку Ким Йеон.