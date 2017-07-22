Китайские синхронистки завоевали золото ЧМ в Будапеште в комбинации

Сборная Китая победила в соревнованиях по синхронному плаванию в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Серебряные награды в этой дисциплине завоевали представительницы Украины, а бронзовые медали заработали японки.

Стоит отметить, что сборная России в данной дисциплине представлена не была. До этого россиянки выиграли шесть золотых наград в соревнованиях по синхронному плаванию в Будапеште.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Комбинация



1. Китай – 96,1000.

2. Украина – 94,0000.

3. Япония – 93,2000.