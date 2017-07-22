Ни один российский шпажист не вышел в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

Россиянин Павел Сухов в 1/16 финала индивидуального турнира шпажистов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) уступил итальянцу Паоло Пиццо со счётом 13:15. Таким образом, ни одному представителю России не удалось дойти до 1/8 финала в данном виде программы.



Сергей Ходос в первом раунде оказался слабее Сухова — 9:15, Никита Глазков потерпел поражение от Пиццо со счётом 14:15, а Вдаим Анохин проиграл чеху Иржи Берану — 10:15.

Отметим, что действующий олимпийский чемпион в фехтовании на саблях кореец Пак Сан Ен и первый номер мирового рейтинга француз Янник Борель не смогли преодолеть первый раунд соревнований.