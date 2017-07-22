Саблистка Позднякова проиграла в 1/8 финала ЧМ по фехтованию в Лейпциге

Россиянка София Позднякова в 1/8 финала индивидуальных соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) уступила японке Мисаки Эмуре со счётом 12:15.

Остальные представительницы России в этой дисциплине завершили борьбу за награду на более ранних стадиях. Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Яна Егорян и Валерия Большакова проиграли в 1/16 финала испанке Люсии Мартин Португес и итальянке Ирене Векки соответственно. Анна Башта в первом раунде потерпела поражение от польки Богны Юзвяк.