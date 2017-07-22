Полякова: британка Грэйс Рид вышла, и всё у неё получилось, а у меня — нет

Россиянка Мария Полякова, занявшая вместе с Ильёй Молчановым девятое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште, прокомментировала выступление.

«Немного расстроилась — не всё сегодня получилось. На сегодняшний финал мало сил осталось. Было тяжеловато прыгать. Отсюда такой результат. Непросто было после вчерашнего индивидуального финала собраться на микст. Но вот британка Грэйс Рид вышла — и всё у неё получилось. А у меня — нет.

Вообще, я довольна. Буду продолжать работать. Впереди — Универсиада», — цитирует Полякову «Весь спорт».