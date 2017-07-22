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Молчанов: сработаться с Поляковой за время чемпионата мира не удалось

22 июля 2017, суббота. 17:43. Другие

Россиянин Илья Молчанов, занявший вместе с Марией Поляковой девятое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште, прокомментировал выступление их дуэта.

«Хорошо, что чемпионат закончился без происшествий. Мы мало тренировались. По пальцам можно совместные полноценные тренировки пересчитать.

Удалось ли сработаться за время чемпионата мира? Нет.

Мы можем пока исполнять только такую программу. Наверное, можно увеличить сложность прыжка, но это уже от девочки зависит», — цитирует Молчанова «Весь спорт».

Полякова и Молчанов — девятые в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте на ЧМ
Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
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