Позднякова: может, за медали сложно было бороться, но в восьмёрку попасть хотела

Российская саблистка София Позднякова оценила своё выступление в личном турнире на чемпионате мира в Лейпциге. В 1/8 финала она уступила японке Мисаки Эмуре со счетом 12:15.

«Я не удовлетворена результатом. Может, за медали и сложно было бороться, но в восьмёрку попасть хотелось. И соперница была такая, которую я вполне могла победить. Или наоборот: было много других соперниц гораздо сильнее, которым можно было проиграть. Где-то недоработала, где-то отключалась. У меня случались „ямы“, это происходит постоянно. На самом деле, желание огромное, просто резервов психологических и физических у меня гораздо меньше. Я отъездила сезон по молодёжи, и год вышел очень тяжёлым», — цитирует Позднякову «Р-Спорт».