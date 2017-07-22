Миллер не смогла пробиться в финал юниорского ЧЕ в беге на 200 м

Российская легкоатлетка Полина Миллер не смогла пробиться в финал юниорского чемпионата Европы в Гроссето (Италия) в беге на 200 м. В своём полуфинальном забеге она заняла шестое место с результатом 23,92 секунды.

Ранее Миллер получила разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В январе Миллер установила рекорд России среди девушек до 18 лет в беге на дистанции 200 метров. Результат спортсменки составил 23,86 секунды. Достижение было установлено в Иркутске на первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике.