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Украинская саблистка Харлан завоевала золото на чемпионате мира в Лейпциге

22 июля 2017, суббота. 20:20. Другие

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). В финале она нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса со счётом со счётом 15:5. Бронза досталась итальянке Ирене Векки и француженке Сесилии Бердер.

Олимпийская чемпионка 2008 года стала пятикратной чемпионкой мира.

Лучшая из россиянок София Позднякова дошла до в 1/8 финала индивидуальных соревнований, где уступила японке Мисаки Эмуре со счётом 12:15. Остальные представительницы России в этой дисциплине завершили борьбу за награду на более ранних стадиях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ольга Харлан
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22 июля 2017, суббота
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