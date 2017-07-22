Украинская саблистка Харлан завоевала золото на чемпионате мира в Лейпциге

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). В финале она нанесла поражение Аззе Бесбес из Туниса со счётом со счётом 15:5. Бронза досталась итальянке Ирене Векки и француженке Сесилии Бердер.

Олимпийская чемпионка 2008 года стала пятикратной чемпионкой мира.

Лучшая из россиянок София Позднякова дошла до в 1/8 финала индивидуальных соревнований, где уступила японке Мисаки Эмуре со счётом 12:15. Остальные представительницы России в этой дисциплине завершили борьбу за награду на более ранних стадиях.