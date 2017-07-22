Российские «пляжники» проиграли португальцам на международном турнире

Сборная России по пляжному футболу в своём втором матче на международном турнире Мундиалито, который проходит в Португалии, проиграла хозяевам соревнований со счётом 1:3. Единственный мяч в составе сборной России провёл Виктор Крышанов. Накануне россияне проиграли команде Бразилии со счётом 4:9.

Пляжный футбол. Международный турнир Мундиалито. Португалия

Португалия — Россия — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

23 июля сборная России встретится с командой Франции. Ранее сегодня бразильцы разгромили французов со счётом 9:0.