Рудакова и Аксёнова не выполнили норматив для участия в ЧМ по лёгкой атлетике

Российская легкоатлетка Вера Рудакова не смогла выполнить норматив для участия в чемпионате мира 2017 года в беге на 400 м с барьерами. На «Гераклиаде-2017» она заняла второе место с результатом 56,47 секунды. Победу одержала Валерия Храмова (56,22).

Норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне, стартующем 4 августа, составлял 56,10 секунды.

Ранее Рудакова получила разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Норматив не выполнила также бегунья Ксения Аксёнова, победившая на дистанции 400 м с результатом 52,48 секунды. Норматив составлял 52,10 секунды.