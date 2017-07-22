Гуннарссон победила в прыжках с шестом, Бруней — в беге на 200 м на юниорском ЧЕ

Шведская легкоатлетка Лиза Гуннарссон одержала победу на юниорском чемпионате Европы в Гроссето (Италия) с результатом 4,40 м. Второе место заняла британка Молли Кодери (4,35), третье — финка Вильма Мурто (4,15). Россиянка Аксана Гатауллина не смогла взять свою начальную высоту (4,05).

Британка Майя Бруней победила в беге на 200 м с результатом 23,04 секунды. Второе и третье места заняли немки София Юнк (23,45) и Катрин Фам (23,49) соответственно.

Россиянка Полина Миллер в финал пробиться не смогла.