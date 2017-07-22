Россияне завоевали золото и серебро на молодёжном ЧМ по гребному слалому

22 июля российские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по гребному слалому среди молодёжи и юниоров в Братиславе (Словакия).

В соревновании смешанных каноэ-двоек для спортсменов не старше 23 лет первое место заняли Алсу Миназова и Алексей Попов (126,46 балла). Серебро завоевали Дарья Шайдурова и Михаил Круглов (132,51). Третий результат продемонстрировали представители Франции Тео Руазен и Анжела Юг (141,74).

Чемпионат мира по гребному слалому среди молодёжи и юниоров завершится 23 июля.