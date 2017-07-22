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Россияне завоевали золото и серебро на молодёжном ЧМ по гребному слалому

22 июля 2017, суббота. 23:24. Другие

22 июля российские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по гребному слалому среди молодёжи и юниоров в Братиславе (Словакия).

В соревновании смешанных каноэ-двоек для спортсменов не старше 23 лет первое место заняли Алсу Миназова и Алексей Попов (126,46 балла). Серебро завоевали Дарья Шайдурова и Михаил Круглов (132,51). Третий результат продемонстрировали представители Франции Тео Руазен и Анжела Юг (141,74).

Чемпионат мира по гребному слалому среди молодёжи и юниоров завершится 23 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22 июля 2017, суббота
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