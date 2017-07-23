Сборные РФ выиграли по 3 матча на старте ЧЕ по пляжному регби в Москве

Сборные России уверенно стартовали на чемпионате Европы по пляжному регби в Москве. Мужская команда одержала три победы в группе — над сборными Грузии (8:3), Испании (9:4) и Беларуси (10:2). В четвертьфинале россияне встретятся с украинцами.



Женская сборная России одержала победы над командами Грузии (6:2), Латвии (14:0) и Беларуси (11:2). За выход в финал россиянки поспорят со сборной Латвии.



Чемпионат Европы по пляжному регби завершится в Центре пляжных видов спорта Динамо на Водном стадионе в Москве 23 июля.