Прокофьева: каждый матч показывает, что у нас есть русский дух, русский характер

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала победу над командой Нидерландов на старте плей-офф чемпионата мира в Будапеште со счётом 11:10. В четвертьфинале россиянки встретятся с итальянками.

«Очень устали. Голландия – такая команда, которая играет в большей степени за счёт физических качеств, старается «передушить» соперника. Мы знали манеру игры соперниц, были к этому готовы и не хуже них настраивались на матч. Мы понимаем прекрасно, что сейчас ничего такого глобального не совершили, прошли только в четвертьфинал. Но это была очень сложная игра – поверьте, никто не хотел вылетать в 1/8 финала.

Я верю в свою команду. Каждый матч показывает, что у нас есть русский дух, русский характер. Какая бы ситуация ни происходила в бассейне, мы бьёмся до конца. И каждый поединок делает нас только сильнее", — цитирует Прокофьеву «Весь спорт».