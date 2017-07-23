Видео: белорусская легкоатлетка покинула пьедестал из-за ошибки с гимном

Белоруска Виолетта Скворцова стала победительницей юниорского чемпионата Европы по лёгкой атлетике в тройном прыжке. Во время церемонии награждения вместо гимна Беларуси организаторы включили гимн Боснии и Герцеговины. Скворцова досрочно покинула пьедестал из-за этой ошибки и отказалась продолжать церемонию, несмотря на угрозу дисквалификации.

В итоге организаторы принесли извинения белорусской делегации и приняли решение о проведении повторной церемонии награждения.

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