Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м комплексом

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на непрофильной для себя дистанции 200 метров комплексом с 13-м временем (2.12,41). Виктория Андреева завершила борьбу, став 17-й с результатом 2.13,16. Лучшей в квалификации стала венгерка Катинка Хошу — 2.07,49.

Россиянин Александр Красных не смог выйти в финал в плавании на 400 метров кролем, став 13-м с результатом 3.47,35, а выиграл отбор австриец Феликс Обок (3.44,19).