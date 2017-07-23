Попова вышла в финал ЧМ на дистанции 400 м кролем

Россиянка Вероника Попова пробилась в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 400 метров вольным стилем. Вероника проплыла за 4.06,40, показав седьмой результат. Арина Опёнышева заняла 19-е место (4.15,45) и осталась за бортом решающего заплыва. Лучшей в квалификации была американка Кэти Ледеки (3.59,06).

Россиянин Евгений Седов вышел в полуфинал в плавании на 50 метров баттерфляем с 10-м результатом – 23,49 секунды. Олег Костин завершил борьбу 17-м (23,68). Выиграл квалификацию украинец Андрей Говоров (22,92)