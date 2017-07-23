Власенко: верю в благополучный исход ситуации с голландским протестом

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко прокомментировал решение сборной Нидерландов подать протест на исход матча 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште, в котором россиянки обыграли голландок со счётом 11:10.

«Я верю в благополучный исход для российской команды. Голландцы подали протест после истечения отведённых регламентом 30 минут», — приводит слова Власенко агентство «Весь спорт».

Претензии голландской стороны вызвал эпизод в третьем периоде, когда судьи не наказали сборную России за неправильно взятый тайм-аут.