Россияне вышли в финал эстафеты 4 х 100 м вольным стилем на ЧМ в Будапеште

Россияне Кирилл Пригода и Всеволод Занько вышли в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 100 метров брассом. Кирилл показал шестое время — 59,36 секунды, а Всеволод стал восьмым (59,56). Первым в отборочных соревнованиях стал британец Адам Пити (58,21).

Мужская сборная России (Александр Попков, Никита Королёв, Никита Лобинцев, Владимир Морозов) с шестым временем вышла в финал кролевой эстафеты 4 х 100 метров с результатом 3.13,84. Выиграли квалификацию бразильцы, проплыв за 3.12,34.