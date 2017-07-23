FINA отклонила протест сборной Нидерландов на исход матча с россиянками на ЧМ

Международная федерация плавания отклонила протест сборной Нидерландов по водному поло на исход матча 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает агентство «Весь спорт».

Напомним, что сборная Нидерландов накануне уступила российской команде со счётом 10:11, однако после встречи подала протест. Претензии голландской стороны вызвал эпизод при счёте 8:8 в третьем периоде, когда сборная России взяла спорный, на их взгляд, тайм-аут. Голландки требовали доиграть встречу со счёта 8:8.