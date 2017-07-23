Ромашина: синхронное плавание — наш бренд, только по нему нас и узнают

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала решение Международной федерации плавания о переименовании синхронного плавания в артистическое.

«На самом деле для меня такое разделение не очень понятно. Соло ещё можно назвать артистическим плаванием, хотя там идёт синхрон с музыкой. Однако в дуэте и в группе синхронность оценивается в первую очередь. Лично моё мнение, что наш вид спорта — это синхронное плавание. Это наш бренд. Только по нему нас и узнают. А ещё получается, что нужно возвращаться в спорт, чтобы выиграть золото уже в артистическом плавании», — приводит слова Ромашиной «Российская газета».