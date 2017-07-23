IAAF включила женскую спортивную ходьбу на 50 км в программу ЧМ в Лондоне

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение о включении дистанции 50 км по спортивной ходьбе среди женщин в программу чемпионата мира 2017 года, который пройдёт в Лондоне. Соревнования начнутся одновременно с мужских стартом на 50 км. Спортсменки, желающие принять участие в этом виде, должны иметь в активе результат быстрее 4 часов 30 минут и подать заявку до 25 июля включительно.

«Совет IAAF принял решение о проведении женских соревнований с отдельным зачётом результатов и призовыми, чтобы обеспечить гендерное равенство в спорте. Такая инициатива появилась после того, как американская спортсменка выступила на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Риме в 2016 году. Мы идём на такой шаг, чтобы удовлетворить запрос небольшой группы атлетов», — приводит слова президента IAAF Себастьяна Коэ официальный сайт организации.