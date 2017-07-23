Фокеев — чемпион Европы по стендовой стрельбе в дубль-трапе, Мосин — третий

Россиянин Виталий Фокеев стал победителем чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Баку (Азербайджан). В финале соревнований в дубль-трапе он набрал одинаковое количество баллов со словаком Хубертом Олейником, но в перестрелке смог завоевать золотую медаль. Замкнул тройку призёров ещё один представитель России Василий Мосин.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Мужчины. Дубль-трап



1. Виталий Фокеев (Россия) – 70 (перестрелка – 7).

2. Хуберт Олейник (Словакия) – 70 (6).

3. Василий Мосин (Россия) – 52.