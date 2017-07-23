Рапирист Жеребченко стал четвертьфиналистом ЧМ по фехтованию

Россиянин Дмитрий Жеребченко вышел в четвертьфинал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). В 1/8 финала Жеребченко оказался сильнее Алексея Черемисинова — 15:11. Следующим соперником Дмитрия будет американец Александр Массиалас, победа над которым гарантирует ему медаль — бронзу на этих соревнованиях получают оба полуфиналиста.



Тимур Сафин в 1/8 финала уступил японцу Тасие Саито со счётом 14:15, а его тёзка, Арсланов, проиграл другому рапиристу из Японии, Такаиро Сикине — 3:15.