Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию

Россиянин Дмитрий Жеребченко уверенно вышел в полуфинал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). На четвертьфинальной стадии он победил американца Александра Массиаласа со счётом 15:8. Ранее Жеребченко справился с Алексеем Черемисиновым (15:11).



За выход в финал Дмитрий сразится с японцем Такаиро Сикине. Ещё два россиянина, Тимур Сафин и Тимур Арсланов, выбыли на стадии 1/8 финала. Арсланов уступил Сикине со счётом 3:15, а Сафин проиграл японцу Тасие Саито (14:15).