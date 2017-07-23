Попова стала 8-й на 400 м кролем на ЧМ, Ледеки — десятикратная чемпионка мира

В 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште (Венгрия), россиянка Светлана Чимрова пробилась в финал на 100 м баттерфляем, показав восьмой результат — 57,64 секунды. Лучшее время показала шведка Сара Сьострем — 55,77.



В заплыве на 400 метров кролем состоялся финал. Американка Кэти Ледеки стала 10-кратной чемпионкой мира, преодолев эту дистанцию за 3.58,34. Серебряную медаль завоевала её соотечественница Леи Смит (4.01,54), бронзовую — китаянка Ли Бинцзи (4.03,25). Россиянка Вероника Попова стала восьмой с результатом 4.07,59.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Вольный стиль. 400 м.

1. Кэти Ледеки – 3.58,34.

2. Леа Смит (обе – США) – 4.01,54.

3. Ли Бинцзи (Китай) – 4.03,25...

8. Вероника Попова (Россия) – 4.07,59.