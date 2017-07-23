Седов не смог пробиться в финал плавания на 50 м баттерфляем на ЧМ

В 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште (Венгрия), россиянин Евгений Седов не пробился в финал в плавании на 50 м баттерфляем, став 16-м (23,72). Лучшее время в полуфинале показал американец Кэлеб Дрессел (22,76).



В соревнованиях на 400 м вольным стилем китаец Сунь Ян завоевал свою третью золотую медаль, показав результат 3.41,38. Серебро у австралийца Мака Ортона (3.43,85), бронзу завоевал итальянец Габриэль Детти (3.43,93).



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 400 м.

1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,38.

2. Мак Ортон (Австралия) – 3.43,85.

3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93.