Шпажистка Гудкова пробилась в финал ЧМ по фехтованию

Россиянка Татьяна Гудкова победила эстонку Юлию Беляеву в полуфинале личного турнира шпажисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) со счётом 13:12.



Ранее Гудкова победила эстонку Ирину Эмбрих (15:8) и россиянку Виолетту Колобову (15:11). В финале она сразится с Евой Нелип из Польши. Отметим, что Гудкова уже была чемпионкой мира в 2014 году, но в командных соревнованиях.



Ранее двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова уступила в четвертьфинале этих соревнований украинке Елене Кривицкой со счётом 11:15.