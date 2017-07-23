Лесун стал пятикратным чемпионом Европы в современном пятиборье

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 29-летний россиянин Александр Лесун завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске. В состав пятиборья входят такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.



Лесун набрал 1462 очка и стал пятикратным чемпионом Европы. Серебряную медаль завоевал венгр Роберт Касе, набравший 1458 очков, а бронзовую — француз Валентен Бело (1454 очка). Россиянин Кирилл Беляков стал девятым с 1414 очками, Александр Савкин — 18-м с 1391 очком, а Максим Кузнецов — 32-м с 1337 очками.