Рапирист Жеребченко пробился в финал ЧМ по фехтованию

Россиянин Дмитрий Жеребченко стал финалистом личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). В полуфинале он справился с японцем Такаиро Сикине (15:12), который на старте этих соревнований выбил из борьбы россиянина Тимура Арсланова.



Ранее Жеребченко победил своего соотечественника Алексея Черемисинова со счётом 15:11 и американца Александра Массиаласа со счётом 15:8. В финале Дмитрий сразится с японцем Тасией Саито, начавшим турнир с победы над Тимуром Сафиным (15:14).